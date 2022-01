Covid: quasi 13 mila casi in Sicilia e 15 morti, aumentano i ricoveri ospedalieri

Sono 12949 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, in linea con il bollettino di ieri. Quindici i morti. Sono stati effettuati 50.910 tamponi effettuati, su un totale di 8.817.426 da inizio emergenza. Il tasso di positività scende al 25% ieri era 27%

Il numero degli attualmente positivi in Sicilia è di 111.777 (+12.226) mentre le persone ricoverate con sintomi sono 1.123 (+74 rispetto a ieri) di cui 138 in Terapia intensiva (+1). In isolamento domiciliare ci sono 110.516 pazienti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 329.891 (+708).

Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Palermo 2.510, Catania 2.265, Messina 1.845, Siracusa 1.397, Trapani 952, Ragusa 1.106, Caltanissetta 1.345, Agrigento 1.268 e Enna 261.

Sensibile calo invece nel resto d'Italia, Sono 155.659 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 197.552. Le vittime sono invece 157 , rispetto a ieri, quando erano state 184.

Sono 1.943.979 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 125.086 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 7.436.939 e i morti 139.038. I dimessi e i guariti sono invece 5.353.922, con un incremento di 30.399 rispetto a ieri

