Palermitano scomparso da più di un mese a Bologna, il caso a "Chi l'ha visto?"

Un palermitano di 46 anni, Antonino Torres, detto Ninni, è scomparso a Bologna da più di un mese. Del caso se ne sta occupando la trasmissione di Rai Tre "Chi l'ha visto?", oltre ovviamente tutte le autorità competente.

La denuncia arriva direttamente dalla famiglia, che si è rivolta alla polizia di Bologna. Antonino Torres, che vive principalmente in strada a quanto riferito, è alto 1.75, ha occhi e capelli castani, da alcuni anni vive a Bologna ed è stato visto per l'ultima volta il 2 dicembre, in via Rizzoli, vicino all’agenzia della banca Unicredit. Non ha con sé documenti, né cellulare. La famiglia precisa che Antonino Torres si trova molto spesso in stato confusionale.

Chi dovesse avere informazioni su di lui, si può rivolgere alla trasmissione (attraverso numero di telefono e canali social) e alla polizia.

© Riproduzione riservata