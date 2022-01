Il bimbo morto annegato, il padre accusa la moglie: «Lo chiamava brutto»

«Brutto». Sarebbe stato l’aggettivo più volte usato da Adalgisa Gamba, la donna di 40 anni accusata dell’omicidio del figlio avvenuto a Torre del Greco, nell’indicare il bimbo di due anni e mezzo. A raccontarlo agli inquirenti nelle ore successive all’assassinio è il marito della donna.

Si lamentava dei continui pianti del bambino

«Diceva che il piccolo era brutto», lamentandosi dei continui pianti del bambino, auspicandone perfino la morte quando diceva: «vogliamo farlo schiattare e magari si toglie il vizio». La donna, come si legge nell’ordinanza di convalida del fermo, ammette «con chiarezza - sono le deduzioni degli inquirenti - di non aver mai accettato il piccolo, fonte di dolore sin da prima della sua nascita, essendo egli stato fautore di una gravidanza difficile, di un parto dolorosissimo, di un definitivo allontanamento del marito, nonché protagonista di un quotidiano ingestibile».

Tra marito e moglie c'erano contrasti

Dalla parole di Adalgisa Gamba emergono anche contrasti col consorte, «assente dalla vita dei figli, in particolar modo del piccolo, ma anche all’educazione dell’altra figlia» di cui la moglie si sarebbe assunta «tutte le incombenze, dagli accompagnamenti a scuola al seguirla nei compiti».

La donna aveva paura che il figlio fosse autistico

Nel corso dell’interrogatorio reso ai carabinieri Adalgisa Gamba, sostanzialmente ammette gli addebiti, spiegando le motivazioni del suo gesto. È quanto si evince dall’ordinanza di convalida del fermo della donna firmata dal gip del tribunale di Torre Annunziata Fernanda Iannone. Nell’ordinanza viene riportato a tal proposito uno stralcio del verbale di interrogatorio reso al pm: «Ho notato - dice la quarantenne parlando del figlio - un certo ritardo nel linguaggio e, più in generale, problemi di apprendimento, sebbene fisicamente sia sempre stato molto attivo. Era solito fare dei movimenti ripetuti con le mani, agitandole dinanzi al volto ed in particolare agitando anche le dita. Avevo parlato anche con mia mamma di questa mia convinzione, era diventato un tarlo fisso».

L'ammissione-choc: «Forse era meglio avere solo una figlia»

La donna sostiene: «Nella mia testa tante volte mi sono detta che forse sarebbe stato meglio avere solo una figlia. Lo spettro dell’autismo ha cominciato a perseguitarmi, perché mio figlio faceva cose che la mia prima bambina non aveva mai fatto». Quindi il racconto degli attimi drammatici che hanno preceduto la morte del piccolo: «Poi mi sono diretta in direzione dello scoglio, ma non so dirvi perché abbia deciso di portarlo da quella parte. Non ho avuto la lucidità in quel momento di comprendere le mie azioni». E alla domanda se abbia annegato il piccolo risponde: «No, non so dirvi, è come se avessi avuto un vuoto in quel momento. Come se il cervello in quel momento fosse spento». Per gli inquirenti la donna ha il piccolo in braccio e con il bambino raggiunge il largo fino a quando l’acqua non le arriva al petto, quando cioè il bambino sarebbe con la testa sotto l’acqua: «Confermo - ammette Adalgisa - che il bambino è sempre stato nelle mie braccia, gli parlavo ma non davo peso al fatto che fosse sotto l’acqua». E quando le chiedono cosa facesse il bimbo, Gamba risponde: «Non piangeva ma comunque si muoveva. Io guardavo il mare e pensavo alla libertà, senza rendermi conto di tutto il resto. Ho avvertito una sensazione di liberazione, per me e per quella che sarebbe stata la vita di mio figlio. Credo di non essere stata in me».

Il piccolo è rimasto in acqua tre ore

Ma quando gli inquirenti incalzano, chiedendo se ha annegato il figlio, la donna spiega: «Non ho realizzato fosse il bambino, non lo so perché è andata così. Mi sono resa conto di quello che è stato quando mi sono ritrovata in caserma. Non l’ho sopportato, è stato il mio incubo giorno e notte, giorno e notte». Gli inquirenti inoltre sono convinti che il piccolo sia rimasto in mare quasi tre ore. Adalgisa Gamba sarebbe infatti arrivata nella zona de La Scala alle 18-18.15 mentre è stata raggiunta dal marito non prima delle 21:35, con una temperatura dell’acqua non superiore a 15 gradi e un’altezza della stessa nel primo punto indicato dalla donna che alle 22:30 era di 20 centimetri. Per gli inquirenti, come si evince dall’ordinanza di convalida del fermo, a queste condizioni il piccolo «non avrebbe potuto che bere un pò d’acqua». Per chi indaga “fisiologicamente la temperatura media di un essere umano si aggira sui 37 gradi e pertanto il contatto prolungato con acqua gelida compromette inevitabilmente la normale circolazione sanguigna, comportando danni irreparabili». Per il giudice “alla luce di tali elementi, sussistono gravi indizi di commissione del reato di omicidio e della sua ascrivibilità ad Adalgisa Gamba».

