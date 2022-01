Scuola, al via le iscrizioni online per il prossimo anno: servirà lo Spid

Al via da oggi (martedì 4 gennaio 2022) per circa 1,4 milioni di famiglie e studenti italiani le iscrizioni per il prossimo anno scolastico, il 2022/2023. C'è tempo fino alle ore 20 del prossimo 28 gennaio per iscrivere i propri figli alle prime classi di primaria, medie e superiori. Per i piccoli che iniziano la scuola dell'infanzia è prevista l'iscrizione cartacea. Per abilitare la funzione "Iscrizioni on line" si potrà accedere al sistema sul portale del ministero dell’Istruzione. Per farlo, però, occorre che i genitori siano in possesso delle credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Mille nuove classi di liceo breve

La novità di quest'anno è l'avvio di mille nuove classi di liceo breve, ossia quadriennale, che verranno attivate a scelta dalle singole scuole. Sulla pagina del ministero "Scuola in chiaro" si possono trovare tutte le inforasioni utili per conoscere e successivamente individuare l'indirisso giusto.

Non ci saranno graduatorie in base alla velocità di iscrizione

È importante sottolineare che non ci saranno graduatorie d'ingresso in base alla velocità di iscrizione della domanda. Anche per le iscrizioni alle scuole paritarie che aderiscono volontariamente potrà essere utilizzata la procedura telematica che è attiva dal 2012. Stesso discorso per i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle regioni.

