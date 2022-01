Covid, una nuova variante del virus trovata in Francia

Con la variante Omicron, ormai predominante in tutta Europa, ecco arrivare una nuova minaccia. La mutazione è stata rintracciata in Francia, e il paziente zero sarebbe un viaggiatore proveniente dal Camerun. Si tratterebbe di una variante definita lontana parente di Omicron, a cui ancora l’Oms non ha dato un nome. Finora è stata verificata in 67 pazienti Covid ricoverati.

Fino ad ora anche in Francia resta diffusa principalmente la variante Omicron. Il timore degli esperti è che questa nuova variante possa resistere maggiormente ai vaccini o essere ancora più virulenta delle precedenti, ma serviranno approfondimenti i cui risultati arriveranno nelle prossime settimane.

Occorrerà stabilire la sua capacità di moltiplicarsi per poterne capire la pericolosità. Nel mondo, continuamente vengono scoperte nuove varianti ma non vuol dire che siano più pericolose di quelle esistenti. Secondo il documento redatto dai ricercatori che la stanno studiando, ancora non apparso su pubblicazioni scientifiche e diffuso parzialmente dal Daily Mail, la variante presenterebbe la mutazione E484K, associata ad una maggiore resistenza ai vaccini, e la mutazione N501Y che secondo gli esperti potrebbe favorire una maggiore trasmissibilità. Ecco perchè viene definita come una lontana parente di Omicron.

