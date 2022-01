Sicilia, in arrivo 61.600 fiale di Moderna nelle farmacie ospedaliere

Proseguono le consegne di vaccini anti Covid da parte di Sda, il corriere espresso di Poste Italiane. Domani in Sicilia è previsto l’arrivo di 61.600 fiale di vaccino Moderna che saranno recapitate nelle farmacie ospedaliere.

Ecco dove arriveranno

In particolare, i centri di destinazione saranno Palermo (15.200 dosi), Giarre (14.000), Milazzo (8.000), Agrigento (5.400), Erice Casa Santa (5.000), Siracusa (5.000), Ragusa (4.000), Caltanissetta (3.000) ed Enna (2.000). Poste Italiane, in una nota, ricorda che restano disponibili i consueti canali messi a disposizione dall’azienda per le prenotazioni delle inoculazioni di prima o successive dosi.

Come prenotare la vaccinazione

I cittadini in target potranno infatti prenotare l’inoculazione tramite la piattaforma prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, il call center dedicato - telefonando al numero verde 800.009.966 attivo da lunedì alla domenica dalle ore 8 alle 20 -, via Sms al numero 339.9903947, attraverso i 687 sportelli Atm Postamat o tramite i 2.200 portalettere in servizio per il recapito sull’Isola.

