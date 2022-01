Covid, in Sicilia oltre 4 mila nuovi casi e salgono ancora i ricoveri. Catania la città con più contagi

Sono 4.384 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Sicilia, nelle ultime 24 ore, su 25.286 tamponi processati e l'indice di positività è del 17,3% (ieri 17%). È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 3964 i nuovi casi. Crescono ancora i ricoveri: 61 in regime ordinario e 5 in terapia intensiva. Sono 284 i guariti. In crescita anche le vittime: 16 di cui una sola relativa alla giornata di ieri e ben 10 all'1 gennaio scorso.

Attualmente in Sicilia ci sono 55.380 positivi, di cui 872 ricoverati in regime ordinario, 112 in terapia intensiva e 54.396 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 323.793, mentre i decessi a 7.543. Da inizio pandemia sono state 386.716 le persone contagiate nell'Isola.

A livello provinciale, sono 888 i nuovi casi registrati a Palermo, 1.090 a Catania, 501 a Messina, 586 a Siracusa, 462 a Trapani, 312 a Ragusa, 275 a Caltanissetta, 262 ad Agrigento e 8 a Enna.

A livello nazionale, ancora un aumento della curva epidemica. I nuovi casi sono 68.052, contro i 61.046 di ieri e soprattutto i 30.810 di lunedì scorso, più che raddoppiati su base settimanale. Con 445.321 tamponi, quasi 170mila più di ieri, tanto che il tasso di positività scende dal 21,9% al 15,3%. I decessi sono 140 (ieri 133), per un totale di 137.646 vittime dall’inizio dell’epidemia. Sempre in crescita i ricoveri: le terapie intensive sono 32 in più (ieri +22) con 103 ingressi del giorno, e salgono a 1.352, mentre i ricoveri ordinari sono 577 in più (ieri +491), 12.333 in totale.

