Prelievo multiorgano all'ospedale Ingrassia di Palermo

Prelievo multiorgano alla vigilia dell’ultimo dell’anno all’ospedale Ingrassia di Palermo. Dopo il periodo di osservazione obbligatorio per legge da parte del collegio medico, costituito dal direttore sanitario Antonino Di Benedetto, dal coordinatore locale prelievi d’organo dell’Asp di Palermo Calogero Bellia, con la collaborazione del tecnico di elettroencefalografia Barbara Laganà, è stato eseguito l'espianto di fegato e reni da una équipe composta da personale dell’Ismett coadiuvata dall’anestesista Oriana Danile e dal personale di sala operatoria.

Tutte le attività si svolte in collaborazione e con la costante collaborazione del Centro regionale trapianti. Nel 2021 all’ospedale Ingrassia di Palermo sono state eseguiti 4 interventi di prelievo di organi e tessuti.

«A tutti i familiari che hanno deciso di donare gli organi dei loro cari - dice il direttore generale dell’Asp di Palermo Daniela Faraoni - va il ringraziamento e la riconoscenza per un gesto d’amore verso il prossimo, che assume ancora più significato in un momento di grande difficoltà come quello vissuto dall’intera collettività negli ultimi due anni. Gesti d’amore e di altruismo come questi - aggiunge - sono indispensabili per ridare speranze di vita a pazienti in attesa di trapianto. Un sentito ringraziamento va, inoltre, al personale medico ed infermieristico dell’ospedale Ingrassia ed all’intera équipe chirurgica che hanno dimostrato professionalità e spirito di integrazione multidisciplinare».

