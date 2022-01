Nel 2021 rimosse 17 tonnellate di rifiuti, i numeri di Plastic Free a Palermo

"Nonostante la prima parte dell’anno spesso in zona rossa, sono stati realizzati 7 eventi, per un totale di circa 17 tonnellate di rifiuti rimossi dall’ambiente e più di 2.000 partecipanti/volontari alle raccolte".

Sono questi i numeri raggiunti da Plastic Free a Palermo per l’anno appena concluso, resi noti da Dario Scalia, referente provinciale dell'associazione di volontariato senza scopo di lucro che ha come obiettivo aumentare la percezione nelle persone sulla pericolosità dell'inquinamento da plastica, in particolare quella monouso. "Abbiamo inoltre ottenuto, per la data nazionale del 26 settembre, il Record nazionale con il massimo numero di partecipanti presenti in un’unica raccolta: 780 iscritti. Dobbiamo per questo esserne orgogliosi - spiega Scalia - . Grazie anche a questo risultato, ad inizio ottobre abbiamo ricevuto la Tessera del mosaico da parte del Sindaco di Palermo".

Gli eventi di raccolta a Palermo

Queste le date degli eventi, il numeri dei volontari e dei rifiuti raccolti nel 2021: 28 febbraio Barcarello 320 volontari, 3 tonnellate; 16 Maggio Via M. Marine 350, 3.5 tonnellate; 20 giugno Sferracavallo 80, 500 kg; 4 luglio via Messina Marine 80, 600 kg; 26 settembre Foro Italico 780, 5 tonnellate; 7 novembre Sperone 250, 2 tonnellate

5 dicembre Santo Erasmo 150, 2 tonnellate.

Prosegue il progetto nelle scuole

"Oltre agli eventi di raccolta, abbiamo portato avanti anche il progetto scuole, incontrando scuole elementari, medie e superiori. Nonostante le restrizioni - spiega Scalia - , siamo stati in sette Scuole: Istituto Tecnico Crispi, Liceo Scaduto di Bagheria, Scuola elementare Cavallari, Istituto Magistrale Regina Margherita, Istituto Finocchiaro Aprile, scuola elementare Caponetto, scuola Media Pecoraro; alcune di queste siamo ritornati più volte. Abbiamo incontrato/sensibilizzato circa 1.150 studenti con materiale informativo e foto/video delle nostre raccolte. Alcune di queste scuole le abbiamo poi coinvolto nelle raccolte. Già per il 2022 sono state calendarizzate altre tre scuole per il primo trimestre. Siamo sempre aperti a creare contatti con il corpo docenti in modo da organizzare nuovi interventi con gli studenti. Tutto questo è stato possibile anche per le belle collaborazioni con Associazioni e realtà locali".

