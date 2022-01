Covid, quasi 4.000 casi e 13 morti in Sicilia: il tasso di positività sale alle stelle

Sono 3964 i nuovi casi in Sicilia nelle ultime 24 ore, in netto calo rispetto a ieri ma con molti meno tamponi. Salgono i ricoveri in ospedale e i decessi, 13 (con nove del 31 dicembre conteggiati oggi). Netto rialzo anche del tasso di positività, salita al 17% (ieri era al 10%, con 5.764 casi).

L'isola è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 51.296 con un aumento di 3.531 casi. I guariti sono 420 mentre le vittime sono 13 e portano il totale dei decessi a 7.527.

Sul fronte ospedaliero sono 918 ricoverati, con 48 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 107, cinque casi in più rispetto a ieri. I contagi nelle singole province vedono Palermo con 701 casi, Catania 797, Messina 604, Siracusa 313, Trapani 377, Ragusa 404, Caltanissetta 177, Agrigento 575, Enna, 16.

Meno della metà i casi in Italia, con 61.046 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 141.262), ma anche qui molti meno tamponi e una positività che cresce di moltissimo. E' quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute, secondo cui le vittime sono 133, mentre ieri erano state 111.

Sono 278.654 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Si tratta di un numero nettamente più basso rispetto alle cifre quotidiane dei test effettuati negli ultimi giorni (solo ieri erano stati 1.084.295). Il tasso di positività è balzato al 21,9%, rispetto al 13% di ieri.

Sono 1.319 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 22 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 104. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.756, ovvero 491 in più rispetto a ieri.

