Covid, in Sicilia positive sempre più donne in gravidanza: "Non si vaccinano per paura"

Sempre più donne incinte positive Covid-19 in Sicilia, e non è solo un fatto matematico, dettato dall'esplosione di contagi degli ultimi giorni. Il problema è che molte, moltissime future mamme, per paura di far del male al piccolo, non si vaccinano, nonostante le continue raccomandazioni di pediatri e scienziati (con tanto di studi) sul fatto che non vi siano rischi.

Un caso al limite ma purtroppo nemmeno così raro arriva da Catania, dove la vigilia di Capodanno, tra le ore 20 e le 21.30, ci sono stati tre parti naturali da altrettante donne giunte da varie parti della Sicilia e ricoverate per essere seguite in quanto contagiate dal virus Sars-Cov 2. Mamme a bimbi stanno tutti bene.

"Purtroppo i numeri dicono che casi di questo genere in Sicilia stanno rapidamente aumentando - dice Giovanni Corsello, ordinario di Pediatria all'università di Palermo -. Tutto questo nasce che poche donne incinta sono vaccinate, ovviamente per paura di poter far male al nascituro.

Il virus mette la gravidanza a rischio, mette a rischio la madre e il piccolo stesso, anche e soprattutto per quanto riguarda la possibilità di avere delle nascite premature. Il Covid mette in stress tutto l'organismo e questo non va bene. Non si capisce bene il perchè questa riluttanza a vaccinarsi, nelle donne incinte, quando ci sono dati che indicano l'assoluta sicurezza delle dosi anche in gravidanza".

Che le donne incinta senza vaccino sia a rischio purtroppo lo si vede ogni giorno nella cronaca. Una giovane donna di 28 anni qualche settimana fa è morta di Covid nel reparto dedicato alle donne in stato di gravidanza e positive al Policlinico di Napoli. Ha chiuso gli occhi dopo mesi di lotta.

