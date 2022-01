Milazzo, due nuovi primari all'ospedale Fogliani

Il commissario dell'Asp di Messina Bernardo Alagna ha nominato due nuovi primari all'ospedale Fogliani di Milazzo.

Il dott. Filippo Marte dirigerà l' Unità operativa di Utic e Cardiologia ed il dott. Vicenzo Mascellino, proveniente dall’Asp di Palermo, l'Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia.

Si tratta di due strutture che da tempo avevano la necessità di queste figure. "Con lo stesso spirito - spiega Alagna - vogliamo potenziare il personale e garantire migliore assistenza nell'ospedale di Lipari dove stiamo portando avanti dei nuovi bandi peraltro medici".

A Messina, inoltre, i pazienti e il personale della struttura Opus di via Palermo sono stati trasferiti in una nuova struttura per pazienti Covid in via Santa Cecilia.

