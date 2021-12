Maxi tamponamento con un morto sulla Siracusa-Catania: coinvolte 6 auto, una giù dal viadotto

Maxi tamponamento questa mattina sulla autostrada Siracusa-Catania, in corrispondenza del km 20,100, all’altezza di Melilli, in provincia di Siracusa. Secondo le prime informazioni sarebbero sei le auto coinvolte nell'incidente avvenuto poco prima dello svincolo di Augusta. Per cause in corso di accertamento, una vettura è precipitata dal viadotto Veneziano ed il conducente è morto. Al momento non si hanno indicazioni precise se ci sono feriti.

Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118, anche con l'ausilio di un elicottero, e gli agenti della polizia stradale che hanno disposto la chiusura del tratto autostradale e segnalato le uscite obbligatorie. Il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni. Sul posto, oltre all’elisoccorso, è presente il personale di Anas per il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile.

