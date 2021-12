Imbrattata la fontana di piazza Duomo a Catania, il sindaco: "Vandali delinquenti"

Brutto episodio ieri sera a Catania. Ignoti hanno imbrattato la fontana di piazza Duomo con una scritta utilizzando una vernice spray di colore nero. L'intervento di alcuni tecnici del Comune etneo ha consentito la ripulitura dopo poche ore del monumento simbolo della città.

"Ieri sera la fontana di piazza Duomo è stata imbrattata da un vandalo delinquente, perché solo così è possibile definire chi sfregia un monumento - è il duro sfogo del sindaco di Catania, Salvo Pogliese, sul suo profilo Facebook - . Una scritta, un "tag", per affermare l'arroganza dell'inciviltà su un luogo-simbolo, nel cuore di Catania. Forse per qualcuno anche questi gesti potrebbero essere responsabilità dell'Amministrazione comunale, quando sappiamo bene che gli atti di inciviltà come questi sono frequenti in tutte le grandi Città del mondo, nelle quali si combattono battaglie infinite contro i "finti writer" che sporcano i muri".

Il sindaco: "Serve una grande campagna di educazione civica"

"Mi piacerebbe che il 2022 iniziasse anche con la consapevolezza di tutti - spiega il primo cittadino - che non è pensabile una Catania con un poliziotto o un vigile ad ogni angolo: serve che ciascuno faccia il possibile, certo, dall'Amministrazione alle forze dell'ordine alle quali è demandato il controllo sul territorio, fino a un fronte compatto, e senza distinguo, contro chi non ama Catania, la sporca, la deturpa e non ne rispetta le regole. La fontana è ripulita, dopo poche ore, ma serve una grande campagna di educazione civica che parta dai piccoli gesti quotidiani per immaginare una Città migliore. Amiamo Catania, proteggiamola, condanniamo e isoliamo chi la sporca e la svilisce. Buon 2022 a tutti", conclude Pogliese.

