Civitavecchia, ai domiciliari parte in crociera: arrestato all'arrivo

La Polfer di Civitavecchia ha arrestato un italiano di 54 anni per evasione. L’uomo è stato controllato in stazione mentre portava a seguito un voluminoso bagaglio. Durante l'operazione, lo stesso era visibilmente nervoso e, pertanto, gli agenti hanno approfondito il controllo.

Contattata la Polizia di Frontiera, si è appurato che l’uomo era sceso da una nave da crociera , giunta nella mattinata, come riportato nella lista passeggeri della nave che, partita il 21 dicembre 2021 da Civitavecchia, aveva toccato le città di Palermo, La Valletta, Barcellona, Marsiglia e Genova, prima di fare rientro. Lo sviluppo dei controlli ha evidenziato che l’uomo era gravato della misura alternativa alla carcerazione della detenzione domiciliare, con prescrizione di non allontanarsi senza autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, provvedimento emesso il 2016 dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, dovendo scontare la pena complessiva di 30 anni di reclusione con fine pena fissato al 2034. Pertanto, per l’uomo, dopo la convalida dell’arresto, è stata confermata la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

