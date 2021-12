A Palermo chiusi per Covid dal 24 gli uffici cimiteriali del Comune, protestano le agenzie funebri

Chiusi gli uffici dei servizi cimiteriali di Palazzo Barone, a Palermo, a causa del Covid. Un dipendente è risultato positivo e i locali di via Lincoln sono chiusi dal 24 dicembre per la sanificazione dei locali. Le agenzie di pompe funebri non hanno potuto trasferire le salme e questa mattina hanno protestato proprio in via Lincoln.

«Tutte le imprese palermitane sono qui a manifestare - dicono i titolari delle imprese funebri - perché non abbiamo potuto trasferire le salme venerdì, sabato e domenica. Morti che devono andare a casa per le veglie, che devono essere trasferite dagli ospedali, che devono partire. Stiamo aspettando che riaprano al più presto gli uffici».

La soluzione dovrebbe essere la nuova apertura degli uffici in piazza Giulio Cesare visto che il Palazzo Barone in via Lincoln è stato dichiarato inagibile.

