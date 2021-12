Ambulanza finisce fuori strada a Casteltermini, ferito autista 48enne

Singolare incidente stradale oggi pomeriggio (domenica 26 dicembre) sulla strada statale 189 che collega Agrigento a Palermo. Per cause ancora da accertare, un'ambulanza con a bordo solo l'autista di 48 anni è uscita fuori strada mentre era in viaggio in direzione Casteltermini.

L'uomo alla guida del mezzo, originario di Casteltermini, ha riportato alcune fratture ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni Di Dio" di Agrigento dove è stato successivamente ricoverato nel reparto Ortopedia. Sul posto dell'incidente sono prontamente intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri della stazione di Aragona che stanno ricostruendo la dinamica del sinistro che, fortunatamente, non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio.

© Riproduzione riservata