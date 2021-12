Lunga scia di sangue sulle strade siciliane: nuova vittima in uno scontro tra due auto a Vizzini

Il 2021 sta per concludersi con diversi morti sulle strade siciliane. L'ultima vittima, in ordine di tempo, è un automobilista che nella scorsa notte si è scontrato con il proprio mezzo contro un'altra vettura lungo la Ragusa-Catania, dopo lo svincolo di Vizzini, poco prima di un rifornimento di benzina. Entrambe le auto sono andate distrutte.

Incidente nel Ragusano, muore un camionista

Sono tre le persone morte in Sicilia in altrettanti incidenti avvenuti in poche ore. Il primo a perdere la vita era stato un camionista di 44 anni, Daniele Caschetto, modicano. Nell'incidente, avvenuto lungo la Strada statale 194 Modica-Pozzallo, sono rimaste ferite altre 4 persone. A scontrarsi frontalmente due mezzi pesanti ed un furgoncino. È servito l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre i corpi dalle lamiere dei mezzi. Il 44enne era stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’Ospedale "Maggiore" di Modica con fratture multiple agli arti inferiori, trauma cranico e addominale ma purtroppo non ce l'ha fatta.

Incidente a Comiso, muore un 15enne

Dopo poche ore, a Comiso, nel Ragusano, un quindicenne, Biagio Giannì, è morto dopo essere caduto con lo scooter. Secondo una prima ricostruzione era alla guida di un ciclomotore che, per motivi in in corso di accertamento, è finito contro il ciglio stradale.

© Riproduzione riservata