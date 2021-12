Covid: 1.410 nuovi positivi in Sicilia, allarme in Italia con oltre 36mila casi

Stabile la curva del contagio in Sicilia, mentre esplode letteralmente quella in Italia. Sono 1410 i casi Covid nell'Isola nelle ultime 24 ore. I morti segnalati sono 17, ma quattro risalgono a giorni fa. I guariti sono 963, mentre continua a salire l'ospedalizzazione, con 634 ricoverati.

L'isola è all'ottavo posto per contagi, al primo c'è la Lombardia con 10.569 casi, al secondo posto il Veneto con 4.522 casi, al terzo il Piemonte con 3.290 casi, al quarto la Campania con 2.650 casi, al quinto posto il Lazio con 2.497 casi, al sesto l'Emilia Romagna con 2.179 casi, al settimo posto la Toscana con 2.038 casi.

Gli attuali positivi sono 22.404 con un aumento di 470 casi. I guariti sono 963 mentre le vittime sono 17 e portano il totale dei decessi a 7.381. Sul fronte ospedaliero sono 634 ricoverati, con 29 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 73, 6 casi in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 203 casi, Catania 386, Messina 193, Siracusa 180, Ragusa 57, Trapani 144, Caltanissetta 152, Agrigento 11, Enna, 124.

Sono 36.293 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 30.798. Sono invece 146 le vittime in un giorno, 7 in meno di ieri.

Sono 402.729 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della salute, 18.585 in più rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 5.472.469 mentre le vittime sono 136.077. I dimessi e i guariti sono invece 4.933.663 , con un incremento di 17.595 rispetto a ieri.

