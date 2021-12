Palermo, schianto in via Messina Marine: auto danneggiate, code e disagi

Ancora un incidente a Palermo, con il traffico che è andato completamente in tilt in via Messina Marine. Un uomo ha perso il controllo del mezzo, un'automobile, andandosi a schiantare su altre vetture che in quel momento erano parcheggiate nella zona. Molti i danni e soprattutto i soccorritori si sono trovati di fronte detriti, vetri e altro sparsi sulla sede stradale. Per questo il traffico della zona è stato molto rallentato, con disagi e lunghe code. La presenza dei tir "impossibilitati" a percorrere ponte Corleone per le note limitazioni ai mezzi pesanti ovviamente hanno peggiorato le cose.

Un'auto è andata in fiamme in via Marchese di Roccaforte questo pomeriggio a Palermo. L'automobilista a Palermo è riuscito ad abbandonare la sua Fiat Punto. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. Il traffico è rimasto bloccato per consentire alle squadre di soccorso di intervenire.

Altro incidente e altre code in viale Regione Siciliana, all'altezza dello svincolo di corso Calatafimi, dove c'è stata una carambola che ha coinvolto tre mezzi, con un'auto che si è ribaltata. Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito in maniera grave.

Sempre nel week end c'era stato l'incidente allo chef palermitano, Natale Giunta, che era caduto mentre camminava con il monopattino a piazza Sturzo, dopo esser finito con una ruota in una delle tante buche presenti in città. Ha rimediato una frattura al naso e diversi traumi. Giunta è stato trasportato all’ospedale Civico dove ha subìto un’operazione al naso. Per lo chef prognosi di 40 giorni.

A rendere nota la notizia dell'incidente è stato lo stesso Natale Giunta sul proprio profilo Facebook: "Una Città che invita i propri cittadini al green, una Città che lancia i monopattini come un cambiamento educativo nella mobilità - ha scritto -. Una Città che rischi la vita con tutte le buche che ci sono in giro. Grazie per come gestite le strade, le buche. Un naso rotto, punti in testa e traumi ovunque. Grazie #ComunediPalermo".

