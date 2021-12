I contagi corrono tra i più piccoli, da Ribera a Noto si torna alle lezioni in Dad

Da Castellammare del Golfo a Noto, passando per Ribera, aumentano i contagi Covid tra i più piccoli e si moltiplicano gli appelli alla vaccinazione anche da parte di amministratori comunali. Da oggi a Castellammare del Golfo le attività didattiche proseguiranno a distanza per tutte le classi del plesso delle elementari Mignosi. «Invito i genitori a proteggere i bambini con la vaccinazione ed i cittadini a rispettare le misure anticovid. Sono in contatto con i sanitari per monitorare i casi di positività nelle scuole, al momento circoscritti all’unico plesso chiuso in presenza. Valutiamo di chiedere ai dirigenti di prevedere la Dad fino alle vacanze natalizie». L’appello è del sindaco di Castellammare del Golfo, Nicolò Rizzo, dopo più casi di bambini contagiati a scuola. Da oggi didattica a distanza nel plesso elementare Mignosi.

