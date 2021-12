Terremoto in Lombardia, gente in strada per la paura e una scuola evacuata

Una forte scossa di terremoto è stata registrata in Lombardia, intorno alle 11 e 34. L’Istituto Nazionale di Fisica e Vulcanologia riferisce che l’epicentro si trova a Bonate Sotto, in provincia di Bergamo, a una profondità di 26 km. Le prime stime indicano che la magnitudo è di 4.4.

Una seconda scossa prima di mezzogiorno

Alle 11 e 57 c’è stata una seconda scossa, di magnitudo inferiore (la stima è 2.2) con epicentro a Osio Sotto. Non risultano chiamate di emergenz a ai vigili del fuoco. «Sono in contatto con la Protezione Civile, al momento non abbiamo segnalazioni di danni a persone o cose», ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

A Milano evacuata una scuola

A Milano la scossa è stata avvertita distintamente, tanto che in diverse zone della città i palazzi hanno tremato e alcune persone sono scese in strada. Nel quartiere di Città Studi è stata evacuata una scuola media. Il sisma è stato avvertito chiaramente anche in tutta la provincia di Bergamo e Brescia, ma anche nel pavese, a Como e in Brianza.

Anche Fedez e Chiara Ferragni in strada

Anche Fedez e Chiara Ferragni, come molti milanesi, sono scesi in strada, spaventati dal terremoto: «sta parlando di noi» dice il rapper in una storia su Instagram, dove si riprende sotto il suo palazzo in zona Citylife a Milano mentre in sovrimpressione c’è un articolo che spiega proprio che molti cittadini sono usciti dalle loro abitazioni per la scossa. «Paura raga» commenta sua moglie Chiara Ferragni. «Ho sentito questa mega mega scossa e c’era anche Fede in casa, allora siamo corsi giù, i bimbi erano dai nonni, mai sentita una cosa del genere a Milano», racconta ancora Chiara Ferragni in una storia pubblicata su Instagram. In sovrimpressione, nel video, la scritta «Ansia».

Trenitalia sospende tre linee per controlli

Dalle ore 11.45 sulle linee AV/convenzionale Milano Lambrate - Brescia, linea Milano - Molteno/Lecco/Bergamo, linea Bergamo - Treviglio/Rovato, il traffico ferroviario è sospeso in via precauzionale per consentire la verifica dello stato della linea a seguito della scossa di terremoto nei pressi di Bergamo. Lo comunica Trenitalia in una nota. «È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi per i necessari controlli alla linea, seguiranno aggiornamenti» precisa l’azienda ed è in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria, con cancellazioni, limitazioni e deviazioni di percorso.

