Vaccino ai bambini, Razza: "Rendere accogliente un momento importante"

Primo giorno di somministrazione in Sicilia del vaccino contro il Covid per i bambini fra i cinque e gli undici anni. Sono 65 i centri vaccinali dell'Isola dove sono stati vaccinati i piccoli. Ospedali e hub si sono attrezzati al meglio per accogliere i bambini, dai pediatri ed infermieri vestiti con abiti colorati e da super eroi a strutture vaccinali con pareti colorate e giochi per far trascorrere in maniera più allegra possibile il periodo che intercorre tra quando si arriva a quando si attende subito dopo la somministrazione.

L'assessore regionale: "Vaccino sicuro, usciamone presto"

A Catania le vaccinazioni verranno effettuate nei sei ospedali dotati di reparti pediatrici: San Marco, Garibaldi Nesima, Cannizzaro e gli ospedali di Biancavilla, Acireale e Caltagirone. "Al Cannizzaro di Catania ho voluto partecipare all’avvio della campagna vaccinale dei più piccoli - ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza - . Attenzione in ogni hub e ogni sede vaccinale per rendere accogliente un momento importante. I ragazzi bravissimi e ho portato con me il dono di due disegni. La sicurezza della vaccinazione è dimostrata da tutti gli studi. Usciamone presto", ha aggiunto Razza.

Quale vaccino verrà somministrato

Il vaccino pediatrico anti Covid-19 approvato dall’EMA per la fascia d’età 5-11 anni è quello di Pfizer-Biontech e ha lo stesso principio attivo di quello per gli adulti (vaccino a mRna). La dose è di circa un terzo rispetto agli adulti. La vaccinazione avviene in due dosi a tre settimane di distanza l’una dall’altra.

