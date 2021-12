Sciopero treni del 16 dicembre anche in Sicilia, ecco le fasce orarie garantite

Anche in Sicilia è previsto uno sciopero dei treni da mezzanotte alle 21 di giovedi 16 dicembre, che riguarderà più in generale i trasporti, con le sigle sindacali Filt–Cgil e Uiltrasporti che lo hanno proclamato.

Riguarderà i dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato. Lo sciopero è stato stato indetto per protestare contro la manovra ma non non ha registrato l’adesione della Cisl.

Come sempre avviene in questi casi, per quanto riguarda i treni, in base alla legge sui servizi di pubblica utilità saranno comunque garantiti i servizi essenziali nelle fasce orari, nelle fasce orarie 6-9 e 18-21, ossia i treni regionali e saranno garantiti anche quelli a lunga percorrenza.

Come da prassi nelle giornate di sciopero, Trenitalia assicuerà i servizi minimi di trasporto, predisposti a seguito di accordi con le organizzazioni sindacali, ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge 146/1990.

I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque a destinazione finale, se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale, altrimenti quegli stessi treni (ma è molto raro che capiti) saranno fermati.

