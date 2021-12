Maltempo e danni, la Uil protesta: «La Sicilia affonda e nessuno fa nulla»

«Strade allagate, fiumi in piena e ponti che crollano. La Sicilia affonda e nessuno fa nulla. I cittadini, però, rischiano ogni giorno la vita, d’inverno con l’arrivo delle piogge e d’estate per colpa degli incendi. È inaccettabile». Lo dice Luisella Lionti, segretario della Uil Sicilia e Palermo, che aggiunge: «Come si può pensare a un rilancio dell’economia e dello sviluppo se mancano le infrastrutture. Le nostre autostrade sono colabrodo e piene di cantieri che, soprattutto con il maltempo, mettono a rischio costante la vita degli automobilisti. Questo sindacato ha chiesto interventi concreti ma sino ad oggi niente è stato fatto. Anche per questo scenderemo in piazza a protestare, giovedì 16 dicembre. La Sicilia è sempre più isolata».

