La Sicilia sommersa dalla pioggia: strade allagate, sottopassi chiusi a Palermo, evacuato un albergo a Burgio

Piove incessantemente in alcune province siciliane e sono tanti i danni che si stanno registrando in queste ore. Oltre alla pioggia è anche il vento a creare difficoltà, con alcuni voli diretti a Palermo che, durante la giornata di ieri, sono stati dirottati a Catania. A Castellammare del Golfo è crollato un ponte.

Maltempo a Palermo

A Palermo piove senza sosta da ieri pomeriggio. Strade, box e cantine allagati, il sottopasso di via Belgio ancora chiuso al traffico, vie trasformate in fiumi, automobilisti intrappolati nelle vetture. Questo lo scenario all'alba di questa mattina. Le maggiori criticità si riscontrano a Mondello, in via Ugo La Malfa, allo Zen con le strade trasformate in fiumi, in via Lanza di Scalea dove in alcuni punti non era possibile attraversare la strada. Tante le telefonate ai vigili del fuoco e gli interventi effettuati.

Maltempo a Trapani

Non va meglio nel Trapanese dove si è registrato il cedimento di un pilone del ponte sul fiume San Bartolomeo a Castellammare del Golfo, nel tratto di strada che collega la spiaggia Playa con Alcamo Marina. Il crollo è avvenuto intorno alle 2. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Alcamo e del comando di Trapani e i carabinieri di Balta di Baita. Parte del ponte è crollato sul fiume. Le abbondanti piogge stanno creando non pochi disagi anche alla circolazione veicolare in tutta la provincia. Annullato per oggi il tradizionale "Villaggio di Babbo Natale" a Calatafimi-Segesta; per oggi erano molte le persone prenotate che si sarebbero dovute recare a visitarlo. Lo annuncia, su Facebook, la stessa società organizzatrice: "A causa delle abbondanti piogge - sta scritto - la situazione stradale è molto precaria, pertanto l 'vento è annullato e conseguentemente i ticket verranno rimborsati. Per coloro che ci stanno raggiungendo garantiremo la nostra presenza nell'assistervi. Per tutti gli altri consigliamo di non mettersi in macchina". Ieri pomeriggio tanta paura a Napola, frazione di Erice dove un'auto è rimasta impantanata vicino ad un canale all'altezza del ponte. A bordo due persone messe in salvo.

Evacuato un albergo a Burgio

Un frana si è verificata ieri pomeriggio in contrada Campello di Burgio a Burgio nell’Agrigentino. Terra e fango hanno coinvolto l’albergo ristorante «Tenuta Le Querce» invadendo il piazzale antistante la struttura e fermandosi sul muro perimetrale. I 16 ospiti dell’albergo sono stati evacuati dai carabinieri.

Maltempo a Messina

Anche la provincia di Messina messa a dura prova dal maltempo. Le abbondanti piogge hanno provocato allagamenti alle Isole Eolie. Come si vede dal video di Bartolino Leone pubblicato su Facebook, alcune strade di Lipari si sono trasformate in fiumi.

Le previsioni

E anche per oggi la situazione non muterà. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta gialla per condizioni meteorologiche avverse valido fino alle ore 24 di stasera. In alcune zone della Sicilia, nel Palermitano, Catanese, Messinese e Trapanese, nel pomeriggio sono previste piogge ancora più abbondanti. Le temperature massime saranno comprese tra i 5 ed i 14 gradi. Previsti 11 gradi ad Agrigento, 8 gradi a Caltanissetta, 13 a Catania, 5 ad Enna, 13 a Messina, 13 a Palermo, 11 a Ragusa, 14 a Siracusa, 13 a Trapani. Domani il tempo dovrebbe migliorare

