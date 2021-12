Vaccini, in Sicilia insufficienti i rifornimenti di Pfizer per le terze dosi e molti dicono no a Moderna

Sono tanti i siciliani che dicono no al vaccino di Moderna per la terza dose. Il fenomeno è diffuso in tutta l’Isola. Una paura giudicata infondata dai medici, dato che il Ministero della Salute - sentito il parere positivo del Comitato tecnico scientifico e delle Agenzie del Farmaco italiana ed europea – ha approvato il mix di vaccini a mRna per la terza dose.

La scelta di privilegiare la vaccinazione con Moderna è provocata anche dalla relativa esiguità delle scorte di Pfizer: attualmente ne rimangono 71 mila e la prossima distribuzione di ulteriori 130 mila dosi è prevista per il 15 dicembre, ma dovrà servire anche per rifornire i medici di famiglia e le farmacie. Domani, 10 dicembre, saranno invece consegnate altre 63.800 dosi di Moderna che andranno ad aggiungersi alle oltre 360 mila in giacenza: considerando che per la terza dose viene inoculata solo metà fiala, il totale è di poco meno di 900 mila possibili somministrazioni solo con questo tipo di vaccino.

