Tragico incidente a Geraci Siculo, muore un motociclista di Siracusa

Un'altra tragedia sulle strade della provincia di Palermo. Un raduno di appassionati di due ruote in un giorno di festa che si trasforma in dramma. Un motociclista di 39 anni, Giancarlo Drago, ha perso la vita in un incidente a Geraci Siculo, sulle Madonie.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo faceva parte di una comitiva di motociclisti provenienti da Siracusa che avevano deciso di trascorrere una giornata di festa sulle strade e tra i borghi madoniti. Dopo una visita a Gangi, il gruppo si è spostato verso Geraci Siculo quando il trentanovenne, alla guida di una Bmw, ha perso il controllo, schiantandosi contro il guard rail. E' morto sul colpo, inutili i soccorsi e i tentativi di rianimarlo. Indagini da parte dei carabinieri, per stabilire se si tratti o meno di un incidente autonomo.

Nel pomeriggio di mercoledì c'era stato un gravissimo scontro frontale tra due auto in via Libertà a Termini Imerese. Secondo quanto ricostruito sono rimaste ferite tre persone, estratte dai vigili del fuoco dalle lamiere e trasportati in codice rosso all'ospedale Cimino.

La strada è stata chiusa e stanno indagando gli agenti della polizia municipale. Sono intervenuti anche i carabinieri. Nell’impatto frontale sono rimaste coinvolte due autovetture, una Opel Tigra con a bordo una giovane coppia, quarantenne di Termini Imerese, ed una Hunday con alla guida un giovane operaio di 32 anni, sempre residente a Termini Imerese. Sembrerebbe che quest’ultimo sia in gravissime condizioni. Il giovane, in pericolo di vita, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo.

La coppia invece, è stata trasportata con due ambulanze all’ospedale Salvatore Cimino di Termini Imerese. Ad avere la peggio tra i due sarebbe il marito, in condizioni gravi, ricoverato nel reparto di rianimazione. La donna invece, avrebbe fratture multiple ed il bacino rotto.

