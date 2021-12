Covid, 618 i nuovi casi in Sicilia: in calo positivi e ricoveri, 10 i morti

Dopo aver sfiorato quota mille martedì, scendono a 618 i casi in Sicilia nelle ultime 24 ore. Dieci le vittime, come il giorno prima. Ben 709 i guariti, con 101 positivi in meno nell'Isola rispetto a ieri. In leggere discesa anche i ricoveri, con 366.

L'isola è, al nono posto per contagi, al primo c'è il Veneto con 3.516 casi, al secondo la Lombardia con 3.379, al terzo il Lazio con 1,554 casi, al quarto posto Emilia Romagna con 1.391, al quinto la Campania con 1.175 casi, al sesto posto il Piemonte con 1.165 casi, al settimo posto la Toscana con il 791, e all'ottavo posto il Friuli Venezia Giulia con 763 casi.

Gli attuali positivi sono 14.009 con un decremento di 101 casi. I guariti sono 709 mentre le vittime sono 10 e portano il totale dei decessi a 7.260. Sul fronte ospedaliero sono 366 i ricoverati, con 11 casi in più meno a ieri; in terapia intensiva sono 46, lo stesso caso rispetto a ieri. Nel dettaglio: Palermo 93 casi, Catania 228, Messina 23, Siracusa 49, Ragusa 13, Trapani 72, Caltanissetta 62, Agrigento 57, Enna, 21.

Sono 17.959 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.756. Sono invece 86 le vittime in un giorno, ieri erano state 99.

Sono 249.214 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 8.320 in più nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 5.152.264, i morti 134.472. I dimessi e i guariti sono invece 4.768.578, con un incremento di 9.540 rispetto a ieri.

Sono 564.698 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus. Ieri erano stati 695.136. Il tasso di positività è al 3,2%, in crescita rispetto al 2,3% di ieri. Sono invece 791 (ieri 776) i pazienti in terapia intensiva in Italia, 5 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 62. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.099, ovvero 21 in più rispetto a ieri.

