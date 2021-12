I controlli sul green pass: due negozi chiusi e decine di multe a Palermo e Messina

Sono stati 13 i palermitani multati nel primo giorno dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni sul Green pass. Altri 27 palermitani sono stati multati perché sorpresi in giro senza mascherina. I controlli complessivamente sono stati 2680. Sono i dati forniti dalla prefettura di Palermo. Un primo giorno di controlli più soft visto che in molti casi le forze dell’ordine hanno svolto un’azione di informazione più che sanzionatoria. Anche sul fronte degli esercizi commerciali i numeri delle sanzioni sono bassi. Su 376 esercizi commerciali il titolare di un’attività è stato multato e due negozi sono stati chiusi per 5 giorni.

A Messina 2 multe ogni 10 controlli

Duecentosei persone controllate a Messina e provincia per il possesso della certificazione verde, 41 multate, in pratica 2 su 10. Controlli anche in 272 attività, di cui due sanzionate. E’ il risultato della prima giornata di controlli dopo l’entrata in vigore delle nuove norme sul Green pass. Il piano dei controlli a campione è stato adottato dalla prefettura e proseguirà anche nei prossimi giorni.

