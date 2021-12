Google: cambia la modalità di accesso al proprio account, due passaggi per beneficiare dei servizi

Nuova procedura per accedere ai servizi di Google. Tra qualche giorno, infatti, tutti coloro che vorranno consultare l'email, accedere a Youtube, a Drive e a tutti gli altri servizi collegati dovranno accedere con la verifica in due passaggi. All'inizio era una procedura consigliata, ora diventa un obbligo e per 150 milioni di utenti non ci sarà scelta. Stanno già arrivando a tutti gli utenti le email con le quali si spiega cosa avverrà nei prossimi giorni.

Verifica in due passaggi, come avviene

Dopo aver inserito la password, si dovrà completare un secondo passaggio sul telefono. Occorre avere il telefono a portata di mano quando si accede. La verifica in due passaggi verrà attivata automaticamente il giorno previsto da Google (c'è chi ha ricevuto email con la data di inizio l'8 dicembre, chi il 14). L'azienda, tramite l'email dove ricorda la procedura, consente anche di attivare subito questa funzionalità.

Verifica in due passaggi, la sicurezza

La verifica in due passaggi è una procedura che rafforza la protezione della password. È la stessa cosa che avviene nei servizi bancari, con la Spid o con Google stessa ed è simile all'autenticazione a due fattori. Si può scegliere di ricevere un codice tramite messaggio di testo o vocale sul nostro numero. Chi vuole entrare nell'account senza il nostro consenso deve infatti conoscere non solo la password ma avere accesso al nostro smartphone, sbloccarlo e confermare.

