Lavori sull'autostrada, code e disagi tra Villabate e Bagheria

Ancora disagi per dei lavori sulla Palermo-Catania, e ancora una volta tra lo svincolo di Bagheria e Villabate, sia in direzione del capoluogo siciliano che in quello etneo.

Da questa mattina code e disagi interminabili, file di auto incolonnate per chilometri. Sempre la stessa, solita, storia. Gli interventi stavolta si sono resi necessari per la sostituzione di alcune barriere, cosa già successa in altre occasione, ma diversamente a quanto avvenuto qualche settimana fa, stavolta non c'è stato nessun avviso. Dunque, operai a lavoro e dall'oggi al domani pendolari che ci mettono anche 20-30 minuti per fare pochissimi chilometri.

Interventi, dice Anas, che rientrano nella "Smart Road", il programma di ammodernamento della A19 e non solo, con dei fondi per 850 milioni di euro. E le barriere dovranno essere sostituite per tutta l'arteria stradale fino a Catania. Simili lavori in corso, con un altro restringimento, sono in corso all'altezza degli svincoli tra Trabia e Termini Imerese.

© Riproduzione riservata