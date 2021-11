Dolce non è accusato di associazione mafiosa

In merito all'articolo dal titolo Palermo, mafiosi e imprenditori nel giro delle scommesse online con Malta, pubblicato su questo sito il 18 novembre 2021, l'avvocato Celestino Cardinale per conto di Giacomo Dolce chiede la seguente rettifica: "Al sig. Dolce non viene contestato il reato di associazione mafiosa, bensì l’associazione per delinquere semplice con l’aggravante mafiosa. Inoltre, seppur disposto il sequestro di un’azienda agricola, non risulta che sia stata sequestrata alcuna azienda agricola".

© Riproduzione riservata