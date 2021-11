Covid, sono 505 i nuovi casi in Sicilia: sedici i morti, calano i ricoverati

Sono 505 i nuovi casi da coronavirus in Sicilia, con 16 vittime (tutte dei giorni precedenti, risalenti anche a settimane fa) e con i ricoveri ancora in discesa.

Il tasso di positività scende all'1,5% ieri era al 3,7%. L'isola è al settimo posto per numero di contagi. Gli attuali positivi sono 10.903 con un aumento di 125 casi.

I guariti sono 364 mentre le vittime sono 16 e portano il totale dei decessi a 7.162. Sul fronte ospedaliero sono adesso 382 ricoverati, undici in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 42, uno in più. Questi i dati del contagio per provincia: Palermo 43 casi, Catania 164, Messina 40, Siracusa 83, Ragusa 17, Trapani 45, Caltanissetta 40, Agrigento 60, Enna, 13.

Sono 10.047 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 6.404. Sono invece 83 le vittime in un giorno, anche se nel conto sono comprese 14 vittime comunicate dalla Sicilia che si riferiscono ai giorni scorsi. Ieri erano state 70.

Sono 689.280 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 267.570. Il tasso di positività è all'1,4%, in calo rispetto al 2,3% di ieri. Sono invece 560 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 11 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 61. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.597, ovvero 90 in più rispetto a ieri.

