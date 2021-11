Vacanze di Natale a scuola, stop alle lezioni per 15 giorni in Sicilia: il calendario

Le vacanze di Natale, quest'anno, terranno alunni e docenti lontani da scuola, in Sicilia, per 15 giorni. Saranno minimo due settimane di pausa dalle attività didattiche in tutte le regioni ma in alcune lo stop sarà maggiore: le date variano in base ai calendari scolastici regionali deliberati. In alcune regioni le vacanze iniziano il 23 dicembre, in altre il giorno della vigilia. Il rientro, in tutte, non prima del 7 gennaio 2022.

Il calendario scolastico delle regioni

In Sicilia stop alle lezioni il 23 dicembre fino al 6 gennaio compreso. Si torna in classe il giorno dopo l'Epifania. Ma le date variano da regione a regione. Abruzzo: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022; Basilicata: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022; Calabria: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022; Campania: dal 23 dicembre all’8 gennaio 2022; Emilia Romagna: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022; Friuli Venezia Giulia: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022; Lazio: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2022; Liguria: dal 24 dicembre all’8 gennaio 2022; Lombardia: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2022; Marche: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022; Molise: dal 23 dicembre all’8 gennaio 2022; Piemonte: dal 24 dicembre all’8 gennaio 2022; Puglia: dal 23 dicembre al 9 gennaio 2022; Sardegna: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2022; Toscana: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022; Umbria: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2022; Valle d’Aosta: dal 23 dicembre all’8 gennaio 2022; Veneto: dal 24 dicembre all’8 gennaio 2022; Provincia Bolzano: dal 24 dicembre all’8 gennaio 2022; Provincia Trento: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2022. Le regioni che hanno indicato il 5 come data di fine vacanze torneranno in classe il 7, visto che il 6 gennaio è Epifania, festa nazionale.

Il calendario scolastico in Sicilia

La chiusura delle scuole è prevista per il 10 giugno 2022. Le scuole hanno a disposizione ulteriori 3 giorni di sospensione da distribuire lungo l'anno scolastico: Primo giorno di scuola: 16 settembre 2021; Ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2022; Vacanze di Natale: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2022 (compresi); Vacanze di Pasqua: da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022 (compresi).

Vacanze di Natale e autonomia scolastica

Gli istituti, in base all’autonomia scolastica, potrebbero anche aver deliberato il 7 gennaio come uno dei giorni di sospensione dell’attività e, pertanto, nelle scuole che attuano la settimana corta, il rientro è previsto lunedì 10 gennaio.

