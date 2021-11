I "no green pass" tornano nelle piazze per il sedicesimo sabato consecutivo

Oggi, sabato 13 novembre, i «no green pass» nuovamente in piazza in varie città per il sedicesimo sabato consecutivo. Il Viminale vieta cortei e centri storici. Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese: «Confido nel senso civico dei manifestanti, gli organizzatori seguano le modalità concordate e non ci siano pericolose forzature». Per la Confcommercio di Milano oggi ci sarà una perdita di 4 milioni. Minacce No-vax ai cronisti: «Prendiamo te e il tuo padrone».

