I fratelli Vinci stroncati dal Covid a Palermo, il popolo della notte ricorda Massimo

Dalla notizia della sua morte, le bacheche di persone a lui vicine, amici o semplici conoscenti, magari ospiti nella villa della sua famiglia per un evento o altro, lo salutano e lo ricordano con un affetto che non può che essere sincero. Perchè con Massimo Vinci, stroncato dal Covid a 53 anni dopo una lunga battaglia, se ne va un altro pezzo di una movida palermitana ormai ridotta all'osso, quella "ruggente" degli anni '90. E lui ne era stato un grande protagonista.

La sua storia ha fatto scalpore perchè altri sui due fratelli, Rita, ex consigliere comunale, Francesco, terapeutica, erano stati stroncati dal Covid. Tutti e tre avevano scelto di non vaccinarsi.

"Se n'è andato Massimo, mio cugino, mio amico, mio fratellino. Ho un ricordo di te bellissimo le nostre telefonate a ridere per qualsiasi battute. Un sorriso solare, un viso sempre allegro. Ti chiedo di proteggermi da lassù. Adesso sarai in compagnia con tua sorella Rita e Francesco tuo fratello, tuo padre e tua mamma", scrive Linda su Facebook.

In molti ricordano anche gli eventi organizzati nella villa di famiglia, la gentilezza e la disponibilità di Massimo: "Lo avevo conosciuto per la comunione di mia figlia, una persona squisita", scrive un'altra lettrice. Anche il "popolo della notte" lo ricorda, come uno dei protagonisti della movida palermitana: "Il Birimbao, il Carpe Diem, i locali. Passavi e sorridevi. Mancherai", scrivono in tanti.

Gli amici ricordano anche la lotta contro il Covid che si è portato via un'intera famiglia: "Ci abbiamo sperato fino all'ultimo, ma non c'è stato nulla da fare, ma hai lottato come un leone".

Rita Vinci era scomparsa lo scorso mese a 65 anni: assistente sociale molto conosciuta a Palermo e consigliere comunale fino al 2017, era stata eletta con Italia dei Valori nel 2012, poi transitata al Mov.139 in appoggio a Leoluca Orlando.

Ed era stato proprio il sindaco di Palermo a dare la notizia della tragedia: «La scomparsa di Rita Vinci mi addolora profondamente. A nome mio e della città di Palermo, con profonda commozione, esprimo vicinanza alla sofferenza dei familiari. Da imprenditrice e da consigliere comunale Rita Vinci è stata una presenza indimenticabile, significativa anche per la sua sensibilità umana e sociale. Il dolore è reso ancora più forte per la contemporanea scomparsa del fratello Francesco – aveva concluso il sindaco - terapeuta innovatore molto apprezzato. Entrambi sono vittime di questa terribile pandemia».

