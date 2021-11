Il vento di Scirocco sferza Palermo: difficile attracco per le navi, alberi caduti

Dopo l'ondata di maltempo che ha spazzato la Sicilia la scorsa settimana, con il ciclone "Apollo" e il Medicane, tregua nell'Isola, ma c'è comunque un allarme. Contrario, ovvero quello del caldo. Ben oltre le temperature miti, visto che ad esempio a Siracusa (27 °C), Catania (24 °C), Palermo (23 °C), si va ben oltre la media novembrina.

Colpa del vento di scirocco che sta spazzando tutto il sud Italia. E che sta creando non pochi disagi: a Palermo il mare è mosso e la nave Tirrenia partita ieri sera da Napoli ha avuto difficoltà ad entrare in porto, anche se adesso sembra tutto risolto. Qualche disagio anche per i traghetti per le Egadi e per le isole Eolie.

Intanto, i vigili del fuoco stanno intervenendo per diversi alberi caduti in strada a Palermo, in via Enrico Serretta, via Libertà, via Isonzo e via Manin. Decine le chiamate alla sala operativa dei pompieri per cornicioni caduti.

Lo scirocco colpirà dapprima la Sicilia tirrenica nel pomeriggio-sera di oggi (scirocco puro), successivamente la dorsale adriatica dell’Appennino centro/settentrionale tra Mercoledì sera e Giovedì mattina (garbino), nel tratto compreso tra il Molise e l’Emilia Romagna dove avremo raffiche superiori ai 160km/h che potranno provocare conseguenze devastanti sui territori. Attenzione al forte scirocco anche sullo Stretto di Messina, nel Golfo di Napoli, in tutto l’Adriatico e su Venezia, oltre che sul versante straniero delle Alpi. Eloquente l’animazione dei venti tra Mercoledì e Giovedì.

© Riproduzione riservata