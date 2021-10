Coronavirus, il bollettino: la Sicilia torna sopra i 300 casi, lieve aumento dei ricoveri

Sono 308 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 13.409 tamponi processati, con un tasso di positività pari al 2,3%. Si conferma in salita il trend della curva dei contagi, che nell'ultima settimana ha fatto registrare un +39% dei casi. Stabile l'incidenza per 100 mila abitanti che rimane ferma a quota 53. Altri 9 i decessi causati dal virus (di cui 3 relativi a ieri e 6 frutto di ricalcolo) mentre i guariti sono 234.

Per quanto riguarda i ricoveri si registra un lieve aumento dei pazienti in area medica: sono 286, 6 in più rispetto al bollettino di ieri. Ancora invariato invece il numero di posti letto occupati in terapia intensiva (38), con tre nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore. Questa la suddivisione per provincia dei nuovi casi odierni: Palermo 96, Siracusa 51, Catania 45, Messina 40, Agrigento 25, Caltanissetta 18, Trapani 14, Ragusa 10, Enna 9. Gli attuali positivi nell'isola sono 7.044, di cui 6.720 in isolamento domiciliare.

È sempre in crescita, seppur più lentamente, la curva epidemica in Italia. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 4.866, 570.335 i tamponi, con un tasso di positività allo 0,9%. I decessi sono 50 come ieri, per un totale di 132.004 vittime dall’inizio dell’epidemia. Le terapie intensive aumentano di 6 unità e sono 347, con 32 ingressi del giorno, mentre si registra una piccola diminuzione dei ricoveri ordinari, -6 (ieri +11) e 2.609 in tutto.

La regione con più nuovi casi di contagio è la Campania (+627), seguita da Lazio (+594), Lombardia (+570) e Veneto (+508). I casi complessivi, dall’inizio dell’epidemia, sono 4.757.231. Il numero dei guariti cresce di 3.400 unità (ieri +4.226) per un totale di 4.548.449. Gli attuali positivi sono 413 in più (ieri +319), per complessive 76.778 persone, di cui 73.822 in isolamento domiciliare.

