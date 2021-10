Maltempo, mezza Sicilia in allerta arancione: anche Palermo e Trapani a rischio temporali

Il dipartimento regionale di Protezione civile ha emesso per domani un'allerta meteo arancione per la Sicilia Orientale e giallo per quella Occidentale.

Sono previste piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, con fenomeni più intensi dal pomeriggio sulla Sicilia sud-orientale.

I venti saranno forti nord-orientali sui settori ionici, con rinforzi di burrasca o burrasca forte nel pomeriggio; localmente forti nord-orientali sul resto dell'Isola. I mari: agitati lo Ionio e lo Stretto di Sicilia orientale; molto mosso il resto dello Stretto di Sicilia.

Fino alle 24 di oggi, invece, l'allerta arancione riguarda anche le province di Palermo e Trapani.

