Huma, ex assistente di Hillary Clinton: «Ho subito molestie sessuali da un senatore»

Huma Abedin, ex assistente di Hilary Clinton, ha rivelato di avere subito molestie sessuali da parte di un senatore a Washington venti anni fa. La violenza è raccontata nella sua autobiografia «Both/And: A Life in Many Worlds» che sarà pubblicata la prossima settimana e di cui il Guardian ha ottenuto una copia.

Huma Abedin, che la Clinton una volta ha definito «una seconda figlia», non rivela né il nome né il partito del senatore. Dice che lui l’ha invitata a casa per un caffè dopo una cena con altre persone e una volta nell’appartamento «l'ha buttata sul divano, l’ha cinta con un braccio e le ha ficcato la lingua in bocca».

© Riproduzione riservata