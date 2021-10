Concorso al ministero del Lavoro, a Catania e Siracusa tutte le prove scritte rinviate per il maltempo

La grave ondata di maltempo che sta mettendo in ginocchio la Sicilia orientale colpisce anche i concorsi in svolgimento a Catania e Siracusa. Sono state infatti rinviate tutte le prove scritte per l'assegnazione dei 1.541 posti a tempo indeterminato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'InL e dell'Inail che avrebbero dovuto svolgersi domani, 28 ottobre 2021, e venerdì 29 ottobre.

"Il presidente di Formez Alberto Bonisoli ha confermato la decisione di rinviare le prove scritte dei concorsi - ha annunciato Carmelo Miceli, deputato del Pd -. Finalmente una buona notizia, dopo il dramma che migliaia di candidati hanno vissuto in questi giorni".

"Se è doveroso ringraziare il Formez per la tempestività e sensibilità istituzionale con cui ha accolto la mia richiesta di incontro e rinvio delle prove concorsuali - prosegue Miceli - , con la stessa franchezza non posso accettare che per le carenze di un bando non si possa concedere il diritto ad una nuova prova a chi non ha potuto partecipare alla selezione a causa del maltempo, cioè per un evento a lui non imputabile. Per queste persone continuerò a chiedere che sia prevista una prova speciale, così come continuerò a chiedere che, per le prossime prove concorsuali, siano individuate sedi di svolgimento anche nella Sicilia centro-occidentale".

Le sessioni di recupero si svolgeranno nei giorni di venerdì 5 e lunedì 8 novembre 2021, nelle medesime sedi e nello stesso orario comunicato in precedenza. Si conferma la data di giovedì 4 novembre 2021 per le sessioni di recupero delle prove concorsuali, già annullate, che avrebbero dovuto tenersi il 27 ottobre 2021, sempre a Catania e Siracusa.

