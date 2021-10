Covid, cala l'incidenza di alunni positivi nelle scuole siciliane

Sono 885 gli alunni positivi al Covid-19 in Sicilia a fronte di un totale di 639.854. L'incidenza degli alunni positivi sul totale è dello 0,14%. Le classi in quarantena in Sicilia sono 372. Sono i dati che emergono nella settimana compresa tra l’11 e il 17 ottobre, dalle analisi che il ministero dell’Istruzione porta avanti tramite l’ufficio scolastico regionale della Sicilia con il monitoraggio dell’andamento della situazione epidemiologica relativa al Covid-19 nelle scuole siciliane.

Nella settimana precedente, su 597.103 alunni, 908 erano positivi, lo 0,15%. L'incidenza quindi è calata dello 0,01 per cento.

Nella settimana appena trascorsa il numero maggiore di alunni positivi si riscontra alla primaria con 289. Sono, invece, 90 su un totale di 70.172 i docenti positivi con un'incidenza dello 0,13%, mentre sono 16 su 18.419 i dipendenti del personale Ata contagiati. Al monitoraggio ha risposto il 93% delle scuole della Sicilia.

