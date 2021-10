Maltempo: allerta rossa nella Sicilia orientale, scuole chiuse anche ad Agrigento

Peggiorano le condizioni meteorologiche in Sicilia e arriva l'allerta rossa per la fascia orientale, da stasera e per la giornata di domani. Già da oggi le abbondanti piogge e il vento stanno mettendo in ginocchio Catania. Alberi e pali sono stati abbattuti e tantissime sono le chiamate che stanno giungendo alla sala operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale. Impegnate tutte le squadre, anche quelle dei distaccamenti volontari di Linguaglossa, Vizzini e Maletto. A Catania interventi dei pompieri in viale della Concordia a causa degli alberi caduti a terra.

Allerta rossa, chiuso l'hub vaccinale a Catania

E oggi, dalle 13.30, a causa dell’allerta meteo, sono state sospese tutte le attività nell’Hub vaccinale di via Forcile a Catania. Stop anche al drive in di Acireale. Sia i drive-in per i tamponi che l’Hub per i vaccini riprenderanno la normale attività non appena sarà cessata l’allerta. Le persone che erano prenotate in via Forcile per questo pomeriggio potranno fare la somministrazione del vaccino nei prossimi giorni, presentandosi direttamente all’Hub vaccinale. Non è necessario fare una nuova prenotazione.

Allerta rossa, scuole chiuse a Catania e ad Acireale

E in considerazione dell'allerta rossa, il sindaco Salvo Pogliese ha disposto la chiusura delle scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, nella città di Catania, per la giornata di domani, lunedì 25 ottobre, e con decorrenza immediata dei parchi e dei cimiteri comunali (L'ORDINANZA). La decisione è stata presa d’intesa con il prefetto Maria Carmela Librizzi e i tecnici comunali della protezione civile comunale, anche alla luce dell’Allerta di colore Rosso emanata nel bollettino pomeridiano della protezione regionale che riguarda anche il territorio etneo. Attivato il Coc della protezione civile per il monitoraggio delle criticità insieme ai vigili del fuoco e alla Polizia Locale. Il sindaco ha anche stabilito che domattina vengano effettuate verifiche di eventuali danni nei plessi scolastici cittadini a cura degli organi tecnici preposti. L’amministrazione comunale raccomanda ancora massima prudenza negli spostamenti e di uscire da casa solo se strettamente necessario. Scuole di ogni ordine e grado chiuse anche ad Acireale, così come disposto dal sindaco.

Allerta rossa, scuole chiuse a Siracusa e in provincia di Messina

E l'allerta rossa ha consigliato la chiusura degli istituti scolastici in altre province. Il sindaco Cateno De Luca ha firmato questo pomeriggio un'ordinanza che prevede lo stop alle lezioni in presenza per la giornata di domani, dopo l’analisi degli scenari da parte dell’assessore alla Protezione civile Massimo Minutoli. Era da due anni che le scuole non venivano chiuse a causa di un’allerta meteo. Istituti scolastici chiusi anche a Siracusa e in 27 comuni della zona jonica e di alcuni centri dell’area tirrenica come Barcellona pozzo di Gotto. Chiusure anche a Taormina e a Santa Teresa Riva. Disposta anche la sospensione dell’attività didattica in tutti i Dipartimenti dell’Ateneo di Messina. Tutti i volontari della protezione civile sono in pre-allarme e hanno iniziato in queste ore a monitorare i punti a rischio di allagamento, frane, mareggiate. I residenti dei comuni sono stati informati e invitati a restare a casa e uscire solo se strettamente necessario.

Allerta rossa, scuole chiuse a Enna

Scuole chiuse a causa del maltempo anche ad Enna. Il provvedimento del sindaco Maurizio Di Pietro, che riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale, è stato assunto su indicazione del Centro Operativo Comunale. "La decisione in via prudenziale - si legge in una nota del sindaco - considerato che la situazione meteo è in continua evoluzione".

Maltempo, scuole chiuse ad Agrigento e Sciacca

Anche il sindaco di Agrigento, Aurelio Trupia, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani. Chiusi anche ville e giardini (L'ORDINANZA). Stessa decisione per il primo cittadino di Sciacca, Francesca Valenti, dopo l'allerta rossa prevista per domani in gran parte della Sicilia.

Allerta rossa in Sicilia

Il Dipartimento della Protezione Civile, per stasera e domani, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede il persistere di precipitazioni intense, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria e sulla Sicilia, in particolare nella fascia orientale. Allerta arancione, invece, nel resto dell'Isola.

