Da Siracusa a Palermo e Trieste, in piazza contro il green pass

Migliaia di persone hanno sfilato oggi in corteo a Siracusa, Catania, Palermo, Napoli, Milano e numerose altre città sino a Trieste al grido, «libertà, libertà» per dire no al Green pass disposto dal governo.

A Siracusa raduno al Pantheon e marcia fino a largo XXV Luglio, dove organizzatori e diversi cittadini hanno espresso il loro dissenso. Le forze dell’ordine hanno controllato la manifestazione, intitolata «Trieste chiama, Siracusa risponde». Tra i partecipanti, oltre ai contrari al Green pass, anche persone che avversano la campagna di vaccinazione. All’iniziativa hanno preso la parola anche medici e biolog che hanno sostenuto le ragioni della libertà di scelta.

Circa 500 persone hanno partecipato anche a Catania a un corteo che, partito da piazza Roma, ha percorso la via Etnea. L’iniziativa, che si è svolta regolarmente, è stata promossa da Forza nuova, Arca dell’alleanza, Fisi e Italexit. Tra i partecipanti anche esponenti di gruppi antagonisti della sinistra catanese. A piazza Cavour, inoltre, è stato allestito da Italexit un palco con un maxischermo per potere seguire e collegarsi con la protesta contro il Green pass in corso a piazza Politeama a Palermo.

Il ministro Patuanelli ha incontrato i no pass di Trieste. «Togliere l'obbligo di Green Pass e di vaccino per i sanitari, niente violenze contro i manifestanti, scuse del governo», richieste subito respinte dal sottosegretario Costa. Pochi in piazza al Circo Massimo a Roma. Fischi e insulti per il premier Draghi e la ministra Lamorgese.

Scaricati 105 milioni di Green pass in Italia. In Austria, in caso di una nuova ondata della pandemia, lockdown solo per i non vaccinati, annuncia il cancelliere Schallenberg: «Non è ammissibile che il sistema sanitario venga sovracaricato per colpa degli indecisi e attendisti».

