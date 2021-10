Domenica la campagna nazionale per le buone pratiche di protezione civile in 12 piazze siciliane

Il 24 ottobre, per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per la prevenzione, i volontari di protezione civile siciliana invitano i cittadini a partecipare agli appuntamenti di "IoNonRischio", nelle piazze fisiche e/o digitali. Volontariato di protezione civile, Istituzioni e gruppi di ricerca scientifica tornano in piazza per diffondere la conoscenza dei rischi naturali nel nostro Paese e delle buone pratiche di protezione civile. Volontarie e volontari saranno presenti negli spazi informativi “Io non rischio”, realizzati online e nei gazebo allestiti su gran parte del territorio nazionale, per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i cittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto. In Sicilia gli allestimenti saranno presenti in 12 piazze.

Il ruolo attivo dei cittadini

Fondamentale per la Campagna – giunta quest’anno all’undicesima edizione – è il ruolo attivo dei cittadini che potranno informarsi e confrontarsi nelle oltre 500 piazze, tra fisiche e digitali dove, con l’ausilio di contenuti interattivi e dirette streaming sui social media, si forniranno spunti e approfondimenti sulle tematiche della Campagna. L’edizione di quest’anno, inoltre, si arricchisce di una nuova e importante iniziativa, un evento digitale nazionale organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile. in 12 piazze in Sicilia

Coinvolti oltre 3000 volontari

La Campagna a livello nazionale coinvolge oltre 3000 volontarie e volontari appartenenti a circa 500 realtà associative, tra sezioni locali delle organizzazioni nazionali di volontariato, gruppi comunali e associazioni locali di tutte le regioni d’Italia. “Io non rischio” – Campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico – è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Reluis-Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, Ispra-Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Ogs-Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, AiPo-Agenzia Interregionale per il fiume Po, Arpa Emilia-Romagna, Autorità di Bacino del fiume Arno, CamiLab-Università della Calabria, Fondazione Cima, Irpi-Istituto di ricerca per la Protezione idro-geologica, Regioni, Province Autonome e Comuni. Sul sito ufficiale della Campagna, iononrischio.protezionecivile.it, sui profili social dedicati (canali Facebook, Twitter e Instagram) è possibile reperire informazioni, aggiornamenti e consultare i materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un terremoto, un maremoto o un’alluvione.

Le associazioni partecipanti

Gruppo Comunale Volontari P.C Palma di Montechiaro (Ag)

- RIschio Alluvione-

Croce Rossa Italiana Comitato di Catania

–Rischio Terremoto e Maremoto-

Pubblica assistenza – Paternò

-Rischio Terremoto e Maremoto-

Piazza Umberto I Paternò (Ct)

Croce Rossa Comitato di Mascalucia

-Rischio Terremoto, Maremoto e Alluvione-

Piazza S. Vito Mascalucia Centro (Ct)

Onlus Volontari Operatori Di Soccorso Cerami

-Rischio Terremoto e Maremoto-

Piazza Marconi Cerami (En)

Marie Monti 2004 Messina

Castel Gonzaga Messina

Legambiente Peloritani Messina

-Rischio Terremoto e Maremoto-

Piazza Cairoli lato monte Messina

Radio Amatori Eoliane Lipari

–Rischio Terremoto, Maremoto e Alluvione-

Piazzetta Corso Vittorio Emanuele- Lipari (Me)

Club Radio Cb Barcellona P.G.

-Rischio Terremoto e Maremoto-

Centro Commerciale Parco Corolla - Milazzo (Me)

Gruppo Comunale Volontari P.C. Giardini-Naxos (Me)

-Rischio Alluvione-

Piazza Agorà San Pancrazio - Lungomare Tysandros Giardini Naxsos (Me)

Croce Rossa Comitato di Palermo

-Rischio Terremoto, Maremoto e Alluvione-

Via Ruggero Settimo angolo via Generale Magliocco Palermo

G.C.V.P.C Ragusa

Gruppo Comunale Vittoria

-Rischio Terremoto e Maremoto-

Piazza Duca Degli Abruzzi Marina di Ragusa

Pubblica Assistenza Il Soccorso Paceco (Tp)

-Rischio Terremoto e Maremoto-

Piazza Municipio di Paceco (Tp)

