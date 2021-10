La protesi gli buca l'intestino, muore dopo 15 anni dall’intervento

Dall’esame di una Tac i chirurghi si erano accorti di qualcosa di «anomalo». Aveva subito un intervento di trapianto renale, almeno 15 anni fa a Palermo e si era sottoposto alla dialisi per migliorare le sue funzioni renali. Quella protesi vascolare gli avrebbe ,però, bucato l’intestino, provocandogli una emorragia interna. L’uomo, imprenditore di materiali sanitari, Marcello Cannata, 50enne, è deceduto all’Ospedale «Maggiore» di Modica dopo essere stato trasferito in pronto soccorso, venerdi scorso. Il delicato intervento chirurgico cui è stato sottoposto, sia pur tempestivo, non è servito a salvargli la vita. E’ deceduto nella mattina di mercoledì nel reparto di terapia intensiva.

