Coronavirus, il bollettino: in Sicilia 286 contagi e 7 morti, Catania ancora sopra i 100 casi

Sono 286 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 15.441 tamponi, con un tasso di positività pari all'1,9%. Resta in calo dunque la curva epidemiologica anche se la frenata della discesa prosegue ed è logico aspettarsi un cambio di rotta nei prossimi giorni proprio come sta accadendo nel resto d'Italia. Al momento l'Isola fa segnare un -10% di casi nell'ultima settimana, mentre l'incidenza si abbassa ulteriormente a 38. Altre 7 le vittime e 403 i nuovi guariti.

Lieve incremento dei pazienti ricoverati negli ospedali: sono 266 quelli in area medica Covid, 3 in più rispetto a ieri; 48 invece i posti letto occupati in terapia intensiva (-1) con un solo ingresso in rianimazione nelle ultime 24 ore. La provincia con più contagi è ancora quella di Catania, che oggi mette a referto 116 positivi. Questi i numeri delle altre province: Siracusa 46, Palermo 42, Enna 30, Agrigento 25, Messina 10, Ragusa 7, Caltanissetta 6 e Trapani 4. Gli attuali positivi nell'Isola sono 6.682, di cui 6.368 in isolamento domiciliare.

È in crescita, ormai da qualche giorno, la curva epidemica nazionale. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 3.794, contro i 2.668 di giovedì scorso. Un aumento sostanziale su base settimanale, trainato anche dal boom dei tamponi per effetto dell’obbligo di green pass: oggi 574.671, ben 250mila più di una settimana fa. Per questo il tasso di positività rimane molto basso, allo 0,7%. Per capire se l’aumento di questi giorni è solo attribuibile alla crescita dei test o siamo di fronte a una nuova ondata occorrerà aspettare qualche giorno.

I decessi sono 36 (ieri 33), per un totale di 131.724 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ancora sostanzialmente stabili i ricoveri: le terapie intensive che sono una in più (ieri invariate) con 22 ingressi del giorno, e salgono a 356, mentre i ricoveri ordinari sono 25 in meno (ieri +41), 2.439 in tutto. I guariti sono 3.673 (ieri 4.544) per un totale di 4.524.204. Cresce lievemente il numero degli attualmente positivi, 82 in più (ieri -878), e sono 73.750. Di questi, sono in isolamento domiciliare 70.955 pazienti.

