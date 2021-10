Coronavirus, il bollettino: in Sicilia 368 casi, la metà in provincia di Catania. Ricoveri in aumento

Sono 368 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 14.619 tamponi, con un tasso di positività del 2,5%. Mentre in molte regioni il trend dei contagi torna in risalita, nell'isola la curva al momento si mantiene in discesa: negli ultimi sette giorni si registra un calo dei contagi del 10%. Altri 5 i decessi (di cui uno risalente allo scorso agosto) e 404 i guariti. L'incidenza dei casi casi per 100 mila abitanti è di 38.

In lieve aumento i numeri ospedalieri: 263 i pazienti ricoverati in area medica Covid, 8 in più rispetto a ieri; sono invece 49 i posti letto occupati in terapia intensiva (+1), con 6 nuovi ingressi in rianimazione. La provincia di Catania è ancora quella con più contagi: oggi sono 173, quasi la metà di tutti quelli totalizzati dalla Sicilia. Questi i casi registrati nelle altre province: Messina 48, Palermo 42, Siracusa 38, Agrigento e Caltanissetta 21, Enna 15, Trapani 6, Ragusa 4.

Dopo tante settimane di discesa torna in risalita la curva epidemica in Italia. Sono 3.702 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore su 485.613 tamponi. Il tasso di positività è allo 0,8%. Sono in calo i decessi, 33 rispetto ai 70 di ieri, per un totale di 131.688 vittime da inizio epidemia. In crescita i ricoveri ordinari: 2.464, cioè 41 in più del giorno prima, mentre sono stabili le terapie intensive, 355 come ieri, con 25 ingressi. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi odierni è la Lombardia (+457), Veneto (+455), Campania (+406) e Lazio (+381). I casi totali sono 4.725.887. I guariti sono 4.544 (ieri 4.442) per un totale di 4.520.531. Continua a calare il numero degli attualmente positivi, 878 in meno (ieri -1.817), e sono 73.668. Di questi, sono in isolamento domiciliare 70.849 pazienti.

