Festa di Ognissanti, ponte del 2 novembre: le regioni dove non si andrà a scuola

L'1 novembre, giornata di "Tutti i Santi" (festa di Ognissanti), è festività nazionale e le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse in tutte le regioni. Martedì 2 novembre, giorno tradizionalmente dedicato ai pellegrinaggi nei cimiteri, essendo un giorno feriale e non festivo, gli istituti scolastici rimarranno aperti ma ci sono delle eccezioni.

2 novembre, regioni dove le scuole saranno chiuse

In 11 regioni i bambini e i ragazzi resteranno a casa anche martedì 2 novembre. Si tratta delle scuole in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria e delle province autonome di Trento e Bolzano. Gli studenti della provincia di Bolzano (la scuola è iniziata in anticipo, come da tradizione) resteranno a casa fino al 6 novembre.

2 novembre ed autonomia scolastica

Questo è quanto previsto dal calendario scolastico regionale, ma da quando vige l'autonomia, però, le scuole possono decidere in tutta libertà le loro chiusure. Alcuni istituti, quindi, potranno restare chiusi martedì 2 novembre anche nelle regioni che hanno scelto la presenza nella giornata dedicata ai morti. EP MEDIA

